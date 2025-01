Ulm (ots) - / In der Nacht auf Mittwoch nahm die Polizei in Göppingen zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat fest. Kurz vor 0.30 Uhr brachen zwei Männer ein Kellerfenster an einem Einfamilienhaus in der Heinkelstraße auf und stiegen in das Gebäude ein. Die Eigentümer, die sich im Urlaub befanden, ...

