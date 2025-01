Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

/ In der Nacht auf Mittwoch nahm die Polizei in Göppingen zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat fest.

Kurz vor 0.30 Uhr brachen zwei Männer ein Kellerfenster an einem Einfamilienhaus in der Heinkelstraße auf und stiegen in das Gebäude ein. Die Eigentümer, die sich im Urlaub befanden, beobachteten den Einbruch über eine Kamera und verständigten die Polizei. Mehrere Streifen aus Göppingen, Uhingen sowie Hundeführer des Polizeipräsidiums Reutlingen rückten aus und umstellten das Gebäude. Bei der Durchsuchung des Wohnhauses mit Polizeihunden nahmen die Beamten zwei Tatverdächtige im Alter von 37 und 45 Jahren im Gebäude fest. Dabei fanden sie auch das mutmaßliche Diebesgut. Den Erkenntnissen zufolge hatten die Verdächtigen den Schmuck bereits in einem Rucksack zusammen mit den mutmaßlichen Einbruchswerkzeugen unter einem Bett versteckt. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Im Rahmen der Ermittlungen fand die Polizei in Tatortnähe auch ein Auto, das den Verdächtigen zugeordnete werden konnte. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurden die beiden Tatverdächtigen am Mittwoch (29.01.2025) dem Haftrichter beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Der erließ Haftbefehle gegen die Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der 37-jährige Moldawier sowie der 45-jährige Bulgare befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft. Zum Tatvorwurf des Schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls machten sie bislang keine Angaben.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Göppingen dauern an.

++++0184173

Michael Bischofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1441

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell