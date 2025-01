Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler/B312- Gefährlich überholt

Am Mittwoch soll ein 28-Jähriger durch seine riskante Fahrweise auf der B312 bei Uttenweiler einen Autofahrer gefährdet haben.

Um 16.45 Uhr waren mehrere Fahrzeuge auf der Bundesstraße von Biberach in Richtung Ahlen unterwegs. Die Fahrzeuge fuhren in der Kolonne hinter einem Lkw. Laut Zeugen versuchte ein Lkw-Fahrer aus der Kolonne wiederholt zu Überholen. Vor Ahlen begann der Lkw-Fahrer erneut zu Überholen und scherte aus. Ein entgegenkommender Autofahrer musste deshalb stark abbremsen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden wich der Fahrer eines weißen Kleinwagens nach rechts aus. Nur so gelang es dem Beschuldigten mit seinem Lkw wieder einzuscheren. Die Polizei zog den Überholer kurze Zeit später in Hailtingen zur Kontrolle aus dem Verkehr. Zum Tatvorwurf der Straßenverkehrsgefährdung machte der 28-jährige Fahrer keine Angaben. Die Polizei Riedlingen (Tel. 07371/9380) ermittelt nun und sucht nach dem geschädigten Fahrer des weißen Kleinwagens sowie weiterer Zeugen, die Angaben zur riskanten Fahrweise des Lkw-Fahrers machen können.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.

