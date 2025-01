Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Zu spät gebremst

Am Donnerstag kam es zu einem Auffahrunfall bei Ummendorf.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der B312 beim Jordanei. Die 55-jährige Fahrerin eines VW Polo kam aus Richtung Ringschnait und musste aufgrund des Verkehrs halten. Hinter ihr fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Opel Corsa und passte nicht auf. Den stehenden Verkehr bemerkte er zu spät und prallte dem VW in das Heck. Dadurch erlitt die 55-Jährige leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

