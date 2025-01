Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach/B30 - Nach Unfall geflüchtet

Am Freitag (31.01.2025) flüchtete ein Unbekannter nach einem Unfall auf der B30 bei Erbach.

Um 6.44 Uhr war ein unbekannter Autofahrer auf der B30 in Richtung Ulm unterwegs. Der Fahrer des schwarzen Pkw überholte zunächst mehrere Fahrzeuge verbotswidrig rechts. Bei Erbach wechselte er auf den linken Fahrstreifen. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen die rechte vordere Stoßstange eines Ford. Durch die Kollision geriet der Ford-Fahrer ins Schleudern und prallte in die Leitplanken. Anschließend kam der Geschädigte quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Verursacher flüchtete in Richtung Ulm. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Ford, an dem ein Schaden von rund 10.000 Euro entstand. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel. 07392/9630-320. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der Verursacher mit einer schwarzen Limousine, vermutlich einem neueren 3er oder 4er BMW, unterwegs gewesen sein. Eine Zeugin konnte wohl noch das Teilkennzeichen UL-DB ablesen.

