Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall // zwei verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag

Ulm (ots)

Gegen 19:00 Uhr war ein 46 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes auf der B 311 aus Richtung Dellmensingen in Richtung der Anschlussstelle unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem BMW einer 33-jährigen Frau, die den auf der falschen Fahrspur herannahenden Pkw erkannt und schon den Bremsvorgang eingeleitet hatte. Dennoch wurden beide beim Aufprall ineinander verkeilten Pkw um 30 m in Fahrtrichtung des Mercedes bis zum Stillstand weitergeschleudert. Die 33 Jahre alte Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in eine nahe gelegene Klinik transportiert. Auch der 46 Jahre alte Mann erlitt bei dem Unfall Verletzungen, die einen Transport in eine Klinik notwendig machten. Dort wurde dann auch direkt eine Blutprobe bei ihm entnommen, da ein freiwillig durch ihn durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert ergab, der deutlich über dem gesetzlich zulässigen Grenzwert lag. Der Führerschein des Herrn wurde durch die Polizei an Ort und Stelle sichergestellt. Ihn erwarten nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und ein langes Fahrverbot. Neben der Polizei aus Ulm und Laupheim (Tel.: 07392/9630320) waren der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und die Feuerwehr Erbach mit 4 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Beide Pkw waren aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 30.500 Euro. Die Fahrbahn der B 311 war bis zur endgültigen Reinigung durch eine Kehrmaschine um 22:40 Uhr voll gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell