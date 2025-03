Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 04.03.2025: Diebstahl von Kettensägen in Blumenhagen

Peine (ots)

In Blumenhagen, Gemeinde Edemissen, sind Kettensägen und ein Traktoranbauteil aus einer Halle gestohlen worden. Am 03.03.2025 wurde der Einbruch in eine Lagerhalle bemerkt. Wahrscheinlich am vorangegangenen Wochenende sind Unbekannte, nach gewaltsamem Öffnen einer Tür in die Halle gelangt und haben zwei Kettensägen, einen Laubbläser und ein GPS-Gerät für Traktoren entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter 05171-999 0 entgegen.

