PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Autobahn A 3, Anschlussstelle Raunheim, Fahrtrichtung Frankfurt Sonntag, 01:34 Uhr

Wiesbaden (ots)

(Reu)Ein mit 5 Personen besetzter PKW aus Mainz prallt auf der A 3 an der Anschlussstelle Raunheim in einen Sperranhänger, der zur Sicherung einer Baustelle aufgestellt ist. Der 54-jährige Fahrer eines BMW befährt die A 3 aus Richtung Köln kommend in Fahrtrichtung Frankfurt und will die Autobahn an der Anschlussstelle Raunheim verlassen. Dabei erkennt er den Anhänger, welcher an einem LKW angekoppelt ist, zu spät, und prallt in dessen Heck. Ein im Fahrzeug sitzendes 14-jähriges Mädchen erleidet dabei eine Kopfplatzwunde und wird durch einen Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Eine 29-jährige Frau wird ebenfalls mit leichten Verletzungen im Rettungswagen behandelt, sie wird jedoch im Anschluss wieder entlassen. Eine 49-jährige Frau, ein 2-jähriger Junge, sowie der Fahrer bleiben unverletzt. Der PKW ist nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der Anhänger ist ebenfalls nicht mehr einsetzbar und wird durch die Baufirma ausgetauscht. Während der Dauer der Unfallaufnahme ist die Abfahrt von der A 3 auf die A 67 in Fahrtrichtung Darmstadt nicht möglich, der Verkehr wird umgeleitet. Der geschätzte Sachschaden beträgt 11.000 Euro.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell