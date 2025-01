PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfälle mit Verletzten und erheblichem Rückstau

Wiesbaden (ots)

Am Donnerstag, den 30.01.2025 gegen 13:50 Uhr ereigneten sich parallel zwei Verkehrsunfälle im Dienstbereich der Autobahnpolizei Wiesbaden, die unmittelbare Auswirkungen auf den Verkehr rund um Wiesbaden hatten. Auf der BAB3 in Höhe der Rastanlage Medenbach in FR Frankfurt kollidierten fünf Fahrzeuge miteinander. Von beteiligten zehn Insassen wurden fünf verletzt und mit dem Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000EUR geschätzt. Der Rückstau betrug während der Unfallaufnahme bis zu 8 KM Länge.

Fast gleichzeitig fuhren auf der Schiersteiner Brücke in FR Wiesbaden auf der A643 drei Fahrzeuge aufeinander. Hierbei wurde glücklicherweise keine Person verletzt. Da jedoch ein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, staute sich der Verkehr in Richtung Mainz bis zu 5 KM Länge zurück. Hier wird der Sachschaden auf ca. 30.000EUR geschätzt.

