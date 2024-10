Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zugbegleiter getreten und beleidigt - Bundespolizei sucht Zeugen!

Fulda/Schlüchtern (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll gestern Vormittag (8.10. / 11:18 Uhr) einen Zugbegleiter im Regionalexpress (RE 50) auf der Fahrt von Fulda in Richtung Frankfurt a.M. körperlich angegangen haben. Der Zugbegleiter soll zunächst mehrfach getreten und anschließend beleidigt worden sein. Beim Ausstieg im Bahnhof Schlüchtern flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Zugbegleiter wurde durch die Tritte leicht verletzt und konnte daher seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Personenbeschreibung

Der bislang unbekannte Täter soll zwischen 40-45 Jahre alt und ca. 180-185cm groß sein. Er sprach akzentfrei deutsch und hatte eine schlanke, sportliche Statur.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall oder zu dem Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell