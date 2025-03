Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 07.03.2025, 09:00 Uhr - 08.03.2025, 09:00 Uhr

Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad (ots)

2 x Diebstahl von Geldbörse aus Handtasche

Zeit: Freitag, 07.03.2025, 16:15 Uhr bis 16:35 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Am Pfingstanger / Bekleidungsgeschäft Im genannten Tatzeitraum kam es in einem ansässigen Bekleidungsgeschäft zu insgesamt zwei Diebstählen von Geldbörsen. Hierbei wurde bei zwei Kundinnen jeweils die Geldbörse aus der getragenen Handtasche entwendet. In diesem Zusammenhang ist den Geschädigten eine gut gekleidete Frau aufgefallen, welche sich gemeinsam mit einem Kind zur Tatzeit in dem Geschäft aufgehalten hat. Bei Hinweisen, insbesondere hinsichtlich der Frau mit Kind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad (05341/825-0) zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Zeit: Freitag, 07.03.2025, gegen 21.00

Ort: 38271 Baddeckenstedt / OT: Rhene, Alte Poststraße Zur genannten Zeit befährt eine 61jährige Frau aus der Region Hannover mit ihrem Pkw Renault die Bundesstraße 6 aus Wartjenstedt kommend in Richtung Baddeckenstedt. Im Bereich der Ortseinfahrt Rhene kommt diese aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem Straßenbaum. Hierdurch wird die Pkw-Führerin leicht verletzt. Der Pkw wird durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Der Straßenbaum wird nicht unerheblich beschädigt. Da im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bei der Verursacherin eine Alkoholbeeinflussung festgestellt wird, wird in der Folge die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet.

