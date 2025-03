Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.03.2025.

Salzgitter (ots)

Neuer Dienststellenleiter der Polizei Gebhardshagen stellt sich Ihnen vor.

Der 39-jährige Polizeioberkommissar Markus Liese hat am 01.02.2025 offiziell die Leitung der Polizeistation übernommen. Er löst damit seinen Vorgänger Polizeihauptkommissar Arne Frintrop ab.

Der neue Chef ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Salzgitter.

Markus Liese hat bereits seinen Dienst in der Polizeiinspektion Stade, in den Polizeikommissariaten Oberharz und Wolfenbüttel und in der Polizeiinspektion in Lebenstedt versehen. Er war überwiegend im Einsatz- und Streifendienst tätig und wurde im Rahmen seiner Personalentwicklungsmaßnahme auch im Zentralen Kriminaldienst eingesetzt. Hier war sein Aufgabenschwerpunkt das Bearbeiten von Betrugssachverhalten.

Herr Liese hat sich zudem dienstlich als Rettungssanitäter fortgebildet und kann im Rahmen von Großeinsätzen entsprechend eingesetzt werden.

"Ich wurde mit offenen Armen von meinen Mitarbeitenden begrüßt. Entsprechend leicht fielen mir die ersten Schritte", so Liese. Ergänzend kann er nach etwas über einem Monat sagen, dass er gut angekommen sei. In seinem neuen Wirkungskreis fühle er sich sehr wohl.

Derzeit führe Markus Liese erste "Antrittsbesuche" bei den Feuerwehren, in den Schulen und bei Vereinen. Weitere sind bereits geplant.

Der neue Dienststellenleiter wird immer ein offenes Ohr für die Belange und Sorgen der Bevölkerung haben. Sie können Herrn Liese entweder unter der Telefonnummer 05341 86724-0 erreichen oder per Mail unter markus.liese@polizei.niedersachsen.de anschreiben.

(Auf dem Foto v.l.n.r.: PHK Arne Frintrop, POK Markus Liese, EKHK Michael Organiszak als Leiter des PK Salzgitter-Bad)

