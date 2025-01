Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Aach (ots)

Am Montag, 27.01.2025, gegen 12:55 Uhr, ereignete sich auf der L 43 in Aach, Beßlicher Straße, in Höhe des Anwesens Nr. 15, ein Verkehrsunfall zwischen einem Kraftfahrzeug und einem Fußgänger. Hierbei wurde der Fußgänger vom beteiligten Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Personen, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

