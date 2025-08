POL-SO: Kohlkopf-Diebstahl in Westönnen - Tatverdächtiger auf frischer Tat ertappt

Lippetal (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter auf dem Gelände des Golfclubs in Lippetal zwei Münzgeldautomaten für Flutlichtstrahler und ein Münzgeldautomat für die Ausgabe von Golfbällen aufgebrochen. Mitarbeiter des Golfplatzes bemerkten die Aufbrüche am Samstagmorgen gegen 07:55 Uhr. Zum Tatzeitpunkt befand sich kein Münzgeld in den Automaten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ...

mehr