Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Motorradfahrerin leicht verletzt

Cochem (ots)

Am Sonntag, 8. Juni 2025, 14:07 Uhr, befuhr eine Motorradgruppe aus Nordrhein-Westfahlen die K59 Cochem in Richtung Valwigerberg. Eine 58 Jahre alte Motorradfahrerin aus der Gruppe stürzte in einer Linkskurve. Glücklicherweise wurde sie nur leicht verletzt. Die Fahrerin wurde in einem Krankenhaus behandelt. Am Krad entstand scheinbar kein Schaden Im Einsatz war das DRK und die Polizei Cochem.

