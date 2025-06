POL-PDMY: Motorradfahrer und Sozia schwerverletzt

Kaisersesch (ots) - Am Samstag, 7. Juni 2025, gegen 13:10 Uhr, befuhr ein 20 Jahre alter Fahrzeugführer mit seinem PKW die K 12 aus Richtung Masburg in Richtung Kaisersesch, als er in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und nicht ordnungsgemäßer Bereifung in den Gegenverkehr rutschte. Es kam zur Kollision mit dem Fahrzeug der 35 Jahre alten PKW-Führerin. Diese wurde mit Prellungen in einem ...

