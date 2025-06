POL-PDMY: Pressefolgemeldung - Brand eines Industriegebäudes

Virchowstraße, Mayen (ots) - Im Tatzeitraum 06.06.25; 14:00 Uhr - 07.06.25; 09:30 Uhr wurde in Höhe der Virchowstraße 88 in Mayen, ein geparkter PKW (VW Golf) durch unbekannte Täter, augenscheinlich mutwillig, mittels eines spitzen Gegenstands über die gesamte Fahrerseite zerkratzt. Am PKW entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Personen die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Mayen in ...

