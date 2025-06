Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Kempenich (ots)

Am 07.06.2025 gegen 01:20 Uhr wurde in der Grabenstraße in 56746 Kempenich ein Verteilerkasten (Telefon / Internet) durch einen Pkw umgefahren. Der Verkehrsteilnehmer verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im Rahmen der Fahndung konnten die eingesetzten Beamten den Pkw in der Verbandsgemeinde Brohltal parkend vor einem Mehrfamilienhaus feststellen. Aufgrund der Tatumstände wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz die Wohnungstüre unter Zuhilfenahme der örtlichen Feuerwehr geöffnet. Der beschuldigte Fahrzeugführer konnte angetroffen werden. In seiner Wohnung wurde eine Indoor-Plantage aufgefunden. Diese enthielt mehr als die erlaubte Anzahl an Cannabispflanzen. Dazu wurde eine entsprechende Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz erfasst. Da der Beschuldigte erheblich alkoholisiert war, wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Die Polizei Adenau sucht Zeugen die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02691-9250 zu melden.

