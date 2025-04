Polizei Düren

POL-DN: Auffahrunfall - 16-Jähriger Rollerfahrer leicht verletzt

Düren (ots)

Auf der Kölner Landstraße kam es am Mittwoch (09.04.2025) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw. Ein 16-Jähriger war mit seinem Roller gegen einen Pkw gefahren und anschließend auf die Gegenfahrbahn geraten.

Der Jugendliche aus Düren bog gegen 13:15 Uhr von der Yorckstraße auf die Kölner Landstraße ab. Ein vorausfahrender Pkw, an dessen Steuer eine 31-Jährige aus Düren saß, hielt an, um am Fahrbahnrand einzuparken. Der Zweiradfahrer bremste ab, konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw jedoch nicht mehr verhindern. Durch die Kollision geriet der 16-Jährige auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen geparkten Pkw. Leicht verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

