POL-DN: Von der Fahrbahn abgekommen - 55-Jährige schwer verletzt

Nörvenich (ots) - Am Mittwoch (10.04.2025) kam bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 51 in der Nähe der Ortslage Pingsheim ein 26-jähriger Mann aus Erftstadt ums Leben. Gegen 21:15 Uhr erhielten der Rettungsdienst und die Polizei Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall in Pingsheim. Ein 26-jähriger PKW-Fahrer hatte die Landstraße 51 aus Richtung Erp befahren, war aus bislang ungeklärter Ursache ...

