POL-DN: Radfahrer nach Pkw-Kollision zu Fall gekommen - Verursacher flüchtig

Hürtgen (ots) - Wer seinem Unkraut mit einem Gasbrenner auf die Pelle rückt, sollte sich insbesondere bei unsachgemäßem Umgang über die Gefahren im Klaren sein. Am Montag (07.04.2025) kam es gegen 18:10 Uhr zu einen Feuerwehreinsatz in der Straße "Im Endgesfeld" in Hürtgen. Bei der Beseitigung von Unkraut unter Einsatz eines Gasbrenners fing eine ca. 8m lange Zypressenhecke Feuer und konnte erst durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden. Weder das angrenzende ...

