Polizei Düren

POL-DN: Heckenbrand in Hürtgen

Hürtgen (ots)

Wer seinem Unkraut mit einem Gasbrenner auf die Pelle rückt, sollte sich insbesondere bei unsachgemäßem Umgang über die Gefahren im Klaren sein.

Am Montag (07.04.2025) kam es gegen 18:10 Uhr zu einen Feuerwehreinsatz in der Straße "Im Endgesfeld" in Hürtgen. Bei der Beseitigung von Unkraut unter Einsatz eines Gasbrenners fing eine ca. 8m lange Zypressenhecke Feuer und konnte erst durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden. Weder das angrenzende Gebäude noch Personen kamen zu Schaden. Der entstandene Sachschaden an der Hecke wird auf ca. 500,-EUR geschätzt.

Aufgrund der momentan sehr trockenen Witterung wird durch das geschilderte Beispiel eindringlich vor den Gefahren bei der Benutzung solcher Geräte gewarnt. Dies kann nicht nur tragische Auswirkungen auf Leib, Leben und bedeutende Sachwerte haben, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell