POL-DN: Acht Hühner und ein Hahn gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Titz (ots) - In der Zeit zwischen Samstagmorgen (05.04.2025) und Sonntagmorgen (06.04.2025) wurde in der Schillerstraße in Titz ein weißer Seat mit dem amtlichen Kennzeichen JÜL-TP 10 entwendet. Der Geschädigte gab an, sein Fahrzeug am Samstag gegen 05:50 Uhr auf einem Parkplatz in der Schillerstraße abgestellt zu haben. Als er am Sonntagmorgen gegen 07:50 Uhr zurückkehrte, war der Pkw verschwunden. Stattdessen befand sich ein anderes Fahrzeug an der Stelle, an der er ...

mehr