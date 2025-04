Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Diebstahl in Titz

Titz (ots)

In der Zeit zwischen Samstagmorgen (05.04.2025) und Sonntagmorgen (06.04.2025) wurde in der Schillerstraße in Titz ein weißer Seat mit dem amtlichen Kennzeichen JÜL-TP 10 entwendet. Der Geschädigte gab an, sein Fahrzeug am Samstag gegen 05:50 Uhr auf einem Parkplatz in der Schillerstraße abgestellt zu haben. Als er am Sonntagmorgen gegen 07:50 Uhr zurückkehrte, war der Pkw verschwunden. Stattdessen befand sich ein anderes Fahrzeug an der Stelle, an der er seinen Wagen abgestellt hatte. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um das Modell Leon, der laut Angaben des Eigentümers einen Unfallschaden im Bereich der vorderen linken Stoßstange aufweist. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell