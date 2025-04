POL-DN: 54-jähriger Dürener im Langemarckpark ausgeraubt

Vettweiß (ots) - Am Freitagnachmittag (04.04.2025 gegen 18:30 Uhr) ereignete sich an der Einmündung der Landesstraße (L) 33 und der Kreisstraße (K) 28 in Vettweiß ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Verkehrsteilnehmer Verletzungen zuzogen. Ein Mann aus Düren befuhr mit seinem PKW die L33 in Richtung Nideggen, in Begleitung seiner Frau, als zweites Fahrzeug in einer Fahrzeugschlange. Das vor ihnen fahrende Fahrzeug ...

mehr