POL-DN: Verkehrsunfall mit Verletzten

Vettweiß (ots)

Am Freitagnachmittag (04.04.2025 gegen 18:30 Uhr) ereignete sich an der Einmündung der Landesstraße (L) 33 und der Kreisstraße (K) 28 in Vettweiß ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Verkehrsteilnehmer Verletzungen zuzogen.

Ein Mann aus Düren befuhr mit seinem PKW die L33 in Richtung Nideggen, in Begleitung seiner Frau, als zweites Fahrzeug in einer Fahrzeugschlange. Das vor ihnen fahrende Fahrzeug bog an der Einmündung nach rechts auf die K 28 ab. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein 47- jähriger Mann aus Euskirchen mit seinem PKW aus Richtung Vettweiß kommend der Einmündung und beabsichtigte dort nach links in Richtung Gladbach/ Müddersheim abzubiegen. Hierbei kam es dann zur Kollision mit dem Fahrzeug der Dürener. Die beiden Insassen zogen sich durch den Zusammenstoß derartige Verletzungen zu, dass sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Der Euskirchener hatte sich offenkundig bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt, wurde allerdings zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Beide, teils erheblich beschädigte Fahrzeuge wurden auf Wunsch der Beteiligten durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt.

