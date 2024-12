POL-HR: Wabern - Einbruch in Einfamilienhaus

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.12.2024: Fritzlar Tatzeit: Donnerstag, 12.12.2024, 17:00 Uhr - Freitag, 13.12.2024, 07:30 Uhr Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Gewerbeobjekt in der Brandenburger Straße in Fritzlar eingebrochen und haben einen Tresor gestohlen. Die Homberger Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Beobachtungen im ...

mehr