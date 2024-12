POL-HR: Täter brechen in Wohnhaus ein

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.12.2024: Edermünde Versuchter Einbruch in Gewerbebetrieb Tatzeit: Freitag, 06.12.2024 bis Donnerstag, 12.12.2024, 09:00 Uhr Am gestrigen Tag wurde ein versuchter Einbruch in ein Fleischereifachgeschäft an der Guxhagener Straße in Edermünde-Grifte angezeigt. Nach Angaben des Geschädigten haben hierbei unbekannte Täter im Tatzeitraum versucht ...

mehr