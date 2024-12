Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde - Versuchter Einbruch in Gewerbebetrieb

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.12.2024:

Edermünde

Versuchter Einbruch in Gewerbebetrieb

Tatzeit: Freitag, 06.12.2024 bis Donnerstag, 12.12.2024, 09:00 Uhr

Am gestrigen Tag wurde ein versuchter Einbruch in ein Fleischereifachgeschäft an der Guxhagener Straße in Edermünde-Grifte angezeigt.

Nach Angaben des Geschädigten haben hierbei unbekannte Täter im Tatzeitraum versucht über eine Zugangstür des Geschäftes in den rückwärtigen Bereich des Hauptgebäudes einzudringen. Die unbekannten Täter machten sich herbei vergeblich mittels eines unbekannten Werkzeuges an der Konstruktion der Zugangstür zu schaffen. Aufgrund der massiven Beschädigung entstand ein derzeit geschätzter Sachschaden in Höhe von 3000,- EUR.

Die unbekannten Täter gelangten nicht in das Objekt und flüchteten nach dem Einbruchsversuch unerkannt vom Tatort.

Die weiteren Ermittlungen werden aktuell durch die Polizeistation Fritzlar geführt.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 05622/9966-0 entgegengenommen.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell