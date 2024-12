POL-NK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung Auftrag Nr. 5530057

Ottweiler (ots) - Am 08.12.2024, um 03:37 Uhr, werden durch die PI Neunkirchen zeitgleich zwei Verkehrskontrollen in der Linxweilerstraße in Ottweiler durchgeführt. Bei dem Fahrer des 1. Pkws handelt es sich um einen 49-jährigen Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsaufnahme wird bekannt, dass der Beschuldigte ...

mehr