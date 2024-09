Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrer verletzt - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Heute, um 15:10 Uhr, kam es auf dem Radweg am Nordhorn-Almelo-Kanal kurz vor dem Gildehauser Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Radfahrer wich einer entgegenkommenden Radfahrerin aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Die entgegenkommende Radfahrerin, die als Mitte 40 Jahre mit braunen Haaren beschrieben wird, setzte ihre Fahrt fort. Dem Radfahrer kamen zwei Ersthelfer zur Hilfe, die später nicht mehr angetroffen werden konnten. Zeugen, insbesondere die beiden Ersthelfer, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell