LKA-RP: Webinar vom LKA und der EU-Initiative klicksafe am 18. November 2024: Loverboy, Cybergrooming, Sextortion - Kinder und Jugendliche vor sexueller Aus-beutung schützen

Am 18. November 2024 veranstaltet das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der EU-Initiative klicksafe (www.klicksafe.de) ein kostenloses Webinar anlässlich des Europäischen Tages gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen. Die Online-Veranstaltung, die von 18:00 bis 19:30 Uhr stattfindet, richtet sich an Eltern, Lehrkräfte, Sozialarbeiter und alle Interessierten, die sich über verschiedene Formen sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen sowie über Präventions- und Hilfsangebote informieren möchten.

Zunächst hält Carina Kneip, LKA-Präventionsexpertin, einen 60-minütigen Vortrag. Sie wird sich mit verschiedenen Phänomenen wie Loverboy und Zwangsprostitution, Kindersex-Tourismus, sexuellem Missbrauch, der verdächtigen Ansprache von Kindern durch fremde Personen, Kinder- und Jugendpornografie, Cybergrooming und Sextortion befassen. Carina Kneip wird den Modus Operandi erklären, Verhaltensempfehlungen aussprechen und die polizeilichen Beratungs- und Hilfsangebote vorstellen. Ein Handout mit weiteren Informations- und Hilfsangeboten wird den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt.

Im zweiten Teil des Webinars stellt Rebecca Michl-Krauß, Referentin für Medienkompetenz bei klicksafe, passende Informationsmaterialien sowie Hilfs- und Beratungsangebote für Eltern und pädagogische Fachkräfte vor. Abschließend haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, offene Fragen zu stellen und sich über den Chat auszutauschen.

Wir laden alle Interessierten herzlich ein, an dieser wichtigen und kostenlosen Veranstaltung teilzunehmen und sich über die verschiedenen Formen der sexuellen Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen sowie über Präventions- und Hilfsangebote zu informieren. Die EU-Initiative klicksafe organisiert das gemeinsame Webinar und bietet eine Registrierung über folgenden Link:

https://zoom.us/webinar/register/WN_23Sn99OBRFa3w_kt_PNvpg

Für weitere Informationen und Rückfragen steht Ihnen das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz zur Verfügung. Bei klicksafe ist Rebecca Michl-Krauß Ihre Ansprechpartnerin und erreichbar unter der Telefonnummer +49 621 52 02-111 oder per E-Mail unter krauss@medienanstalt-rlp.de.

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und darauf, gemeinsam einen Beitrag zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Ausbeutung leisten zu können.

Über klicksafe

klicksafe ist seit 2004 die bundesweite Medienkompetenz-Initiative der Europäischen Union für mehr Sicherheit im Netz. Mit vielfältigen Angeboten unterstützt klicksafe beim souveränen und kritischen Umgang mit digitalen Medien. Auf klicksafe.de finden pädagogische Fachkräfte, Eltern und interessierte Nutzer*innen aktuelle Informationen und Materialien.

klicksafe ist politisch und wirtschaftlich unabhängig und Mitglied im Verbund "Safer Internet DE" (saferinternet.de). Diesem gehören neben klicksafe als Awareness Centre, die Hotlines internet-beschwerdestelle.de (von eco und FSM) und jugendschutz.net sowie die Helpline Nummer gegen Kummer an. In Deutschland wird klicksafe von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz verantwortet.

