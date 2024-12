Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Gewerbeobjekt; Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.12.2024:

Fritzlar

Tatzeit: Donnerstag, 12.12.2024, 17:00 Uhr - Freitag, 13.12.2024, 07:30 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Gewerbeobjekt in der Brandenburger Straße in Fritzlar eingebrochen und haben einen Tresor gestohlen. Die Homberger Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher unbefugt Zugang zum Gelände. Sie hebelten anschließend ein Fenster des Gewerbeobjekts auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und entdeckten einen etwa 100 cm hohen und 60 cm breiten Tresor, den sie unbemerkt vom Tatort abtransportierten.Bei dem Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden ca. 1000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 20 der Homberger Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell