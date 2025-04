POL-S: Verkehrsunfall im Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Stuttgart- Mitte (ots) - Ein Unbekannter soll in der Nacht zum Dienstag (01.04.2025) an der Kirchstraße eine 15-Jährige vergewaltigt haben. Die Jugendliche lernte gemeinsam mit ihrer Begleitung gegen 01.00 Uhr zwei unbekannte Männer in einem Schnellrestaurant an der Königstraße kennen. Gemeinsam ging die Gruppe in Richtung Stiftskirche. Hier soll der Unbekannte die 15-Jährige vergewaltigt haben, während sein ...

