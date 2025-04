Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: An Haustüren um Geld gebettelt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (31.03.2025) einen 41 Jahre alten Mann und eine 43 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in betrügerischer Absicht an Türen geklingelt zu haben. Mehrere Personen sollen gegen 13.45 Uhr an Türen im Bereich der Raiffeisenstraße geklingelt haben und unter einem Vorwand nach Geld gefragt haben. Einige Anwohner alarmierten daraufhin die Polizei. Die Beamten trafen einen 41-Jährigen und eine 43-Jährige an und nahmen sie vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie die beiden wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche weitere Anwohner, an deren Türen geklingelt wurde, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

