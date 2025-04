Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Prepaid-Karte nicht bezahlt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein rabiater Kunde hat am Montag (31.03.2025) in einem Geschäft an der Hohenheimer Straße eine Prepaid-Karte nicht bezahlt und ist geflüchtet. Der Unbekannte kaufte kurz nach 10.00 Uhr eine Prepaid-Karte im Wert von knapp 45 Euro. Nachdem er das Guthaben auf sein Handy geladen hatte, wollte er mit einer EC-Karte bezahlen. Da dies nicht funktionierte, behielt der 61 Jahre alte Verkäufer die EC-Karte und wollte die Polizei informieren. Daraufhin ging der Unbekannte hinter den Tresen, packte den Verkäufer am Arm und entriss ihm die EC-Karte. Anschließend flüchtete er aus dem Laden. Trotz Fahndung der alarmierten Beamten gelang es dem Täter, unerkannt zu entkommen. Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank und hat kurze schwarze Haare sowie einen kurzen schwarzen Bart. Er trug einen hellblauen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und hat ein auffälliges Tattoo in Form einer schwarzen Krone am Hals. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

