POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen (30.03.2025) einen 44 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Hauptstätter Straße einen 29-Jährigen schwer verletzt zu haben. Die beiden Männer gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in einer Diskothek gegen 08.00 Uhr in Streit. In dessen Verlauf verletzte der 44-Jährige den 29-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche schwer. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, halfen dem 29-Jährigen, den Tatverdächtigen festzuhalten und alarmierten Beamten zu übergeben. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Der 44 Jahre alte Tatverdächtige mit nigerianischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Montags (31.03.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

