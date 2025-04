POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen (30.03.2025) einen 44 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Hauptstätter Straße einen 29-Jährigen schwer verletzt zu haben. Die beiden Männer gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in einer Diskothek gegen 08.00 Uhr in Streit. ...

mehr