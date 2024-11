Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Bundesweiter Vorlesetag 2024

Bundespolizistinnen und -polizisten im Vorleseeinsatz

Flensburg, Schleswig, Kiel, Rendsburg, Lübeck, Segeberg, Bad Bramstedt, Quickborn, Neustadt i. Holstein, Cuxhaven, Usedom, Rügen, Warnemünde, Rostock, Löcknitz, Pasewalk, Stralsund, Rostock, Strasburg (ots)

Am 15. November findet der diesjährige bundesweite Vorlesetag statt. Alljährlich besuchen Angehörige von Organisationen, Behörden und des gesamten gesellschaftlichen Lebens Schulen, Horte und Kindertagesstätten, um den Kindern aus Büchern vorzulesen. Die Schirmherrschaft für den bundesweiten Vorlesetag 2024 hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser übernommen, die auch selbst tätig wird und Kindern vorliest. Unter dem Motto "Vorlesen verbindet" sollen vor allem Kinder im Kita-und Grundschulalter für das Lesen begeistert werden. "Lesen ist vielfältig, verbindet verschiedene Kulturen und schafft Zusammenhalt. Und genau hier kommt die Bundespolizei ins Spiel." Mit diesen Worten hat der Präsident des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam, Dr. Dieter Romann, bei seinen Bundespolizeibehörden bundesweit fürs Mitmachen geworben und schreitet selbst voran. Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt mit ihren Dienststellen in Schleswig- Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist an diesem Tag auch im Vorlese-Einsatz. 30 Polizistinnen und Polizisten haben sich mit mehr als 800 Kindern an 23 Einrichtungen verabredet. Polizistinnen und Polizisten werden an Schulen und Kindergärten zu Besuch sein oder Kindergruppen in den Dienststellen begrüßen. In Neustadt in Holstein sogar an Bord eine Einsatzschiffes der Bundespolizei. Ob für die Kleinen aus dem Buch „Max und Fabi jagen den Piraten“ oder aus dem Buch "Die Federsammler" für die etwas Größeren. Immer sind es Geschichten über die Bundespolizei und immer gibt es ein Happyend. Vorher, hinterher und zwischendurch können die Kinder ihre Fragen stellen oder vielleicht auch mal im Streifenwagen Platz nehmen. Polizistinnen und Polizisten der nördlichsten Bundespolizeidirektion lesen in Mecklenburg-Vorpommern in Wieck a.d. Darß, Warnemünde, Altentreptow, Neubrandenburg, Stralsund, Pasewalk, Strasburg, Löcknitz und Rostock. In Schleswig-Holstein in Bokhorst, Bollingstedt, Neustadt i. Holstein, Schuby, Bad Bramstedt, Quickborn, Todenbüttel, Wahlstedt, Dassow, Lübeck und Berkenthin vor. Aber auch im niedersächsischen Bad Zwischenahn und bei der Bundespolizei See in Cuxhaven. Medienvertreterinnen und -vertreter, die an einem der Orte für die lokale Berichterstattung dabei sein möchten, können sich gerne an die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt wenden.

