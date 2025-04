Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gemeinsame Pressemitteilung von Landeshauptstadt und Polizeipräsidium Stuttgart: Neue Beschäftigte begrüßt

Stuttgart (ots)

Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper und Polizeipräsident Markus Eisenbraun haben am Dienstag, den 1. April 2025, 83 neue Beschäftigte beim Polizeipräsidium Stuttgart im Rathaus der Landeshauptstadt begrüßt. Ende März haben 68 der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ihr Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst erfolgreich abgeschlossen und beginnen nun ihre Karriere bei der Polizei in Stuttgart. Zudem gab es neun Versetzungen von Polizeibeamtinnen und Beamten, welche bereits in anderen Polizeipräsidien tätig waren sowie eine Versetzung eines Polizeibeamten, der zuvor in einem anderen Bundesland als Polizist tätig war. Weiterhin wurden zwei Beamte für die Sonderlaufbahn der Cyberkriminalisten und drei Beamtinnen und Beamte für die Sonderlaufbahn der Wirtschaftskriminalisten eingestellt. Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper sagte zu den angehenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten: "Sie haben sich für einen sehr verantwortungsvollen für unsere Stadt und für unser Land ganz wichtigen Beruf entschieden. Deswegen ist der heutige Tag ein großer Tag für unsere Stadt, ein großer Tag für unsere Polizei und er ist gerade auch ein großer Tag für Sie persönlich. Der heutige Tag gibt mir auch Gelegenheit, der Polizei als Ganzes unser Vertrauen, unsere Anerkennung und unseren aufrichtigen Dank für ihre oftmals schwierige Tätigkeit auszusprechen." In einer feierlichen Zeremonie leisteten 73 der neu eingestellten und frischgebackenen Polizei- und Kriminaloberkommissarinnen und -kommissare den Eid auf die Landesverfassung von Baden-Württemberg. Etwas mehr als die Hälfte der Beamtinnen und Beamten stammen nicht aus dem Raum Stuttgart, jedoch sind sie für mindestens fünf Jahre dienstlich an das Präsidium gebunden. "Die Landeshauptstadt Stuttgart bietet dienstlich einige Herausforderungen und auch die Themen Wohnung und Lebenshaltungskosten sind für junge Kolleginnen und Kollegen nicht einfach. Die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten sind hier sicher ein gewisser Ausgleich", so Polizeipräsident Markus Eisenbraun. "Es ist allerdings wichtig, dass wir den Kolleginnen und Kollegen den Start so leicht wie möglich machen und sie sich in aller Kürze in Stuttgart sowohl dienstlich, als auch persönlich wohl fühlen und sich mit Stuttgart identifizieren, um diesen tollen Job bei der Stuttgarter Polizei erfüllen zu können." Einen ersten Einblick davon erhielten die Neuzugänge im Anschluss an die Vereidigung während einer Stadtrundfahrt.

