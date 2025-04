Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche mutmaßlich vergewaltigt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Mitte (ots)

Ein Unbekannter soll in der Nacht zum Dienstag (01.04.2025) an der Kirchstraße eine 15-Jährige vergewaltigt haben. Die Jugendliche lernte gemeinsam mit ihrer Begleitung gegen 01.00 Uhr zwei unbekannte Männer in einem Schnellrestaurant an der Königstraße kennen. Gemeinsam ging die Gruppe in Richtung Stiftskirche. Hier soll der Unbekannte die 15-Jährige vergewaltigt haben, während sein Komplize mit der Begleitung der 15-Jährigen zu Fuß davonging. Die Jugendliche begab sich in eine Jugendschutzeinrichtung und vertraute sich einer Mitarbeiterin an. Diese alarmierte die Polizei. Der Täter war zwischen 170 und 180 Zentimeter groß und zwischen 20 und 28 Jahren alt. Er hatte einen dunklen Teint und trug einen Vollbart. Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

