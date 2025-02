Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Seniorin

Recklinghausen (ots)

Eine ältere Dame aus Sinsen-Lenkerbeck hat am Freitag einen angeblichen Anruf ihrer Bank bekommen. Die Mitarbeiter am Telefon gaukelten der Frau vor, auf ihrem Konto seien "Unregelmäßigkeiten" aufgefallen. Zur Sicherheit müsse die Bankkarte abgeholt werden. Wenig später erschien ein Mann bei der Seniorin am Borgsheider Weg, holte die Bankkarte und die dazugehörige PIN ab. Der Abholer wurde wie folgt beschrieben: männlich, 20 bis 25 Jahre, ca. 1,75m groß, bekleidet mit T-Shirt oder Pullover.

Ein Vermögensschaden ist offenbar nicht entstanden, weil die Karte rechtzeitig gesperrt wurde. Trotzdem nimmt die Polizei diesen Vorfall zum Anlass, um vor Betrügern und Trickdieben zu warnen. Seien Sie grundsätzlich vorsichtig, wenn es um die Weitergabe von persönlichen Angaben oder Wertgegenständen geht. Betrüger sind erfinderisch und gehen oft geschickt vor. Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte - auch nicht an angebliche Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Bankmitarbeiter. Weitere Infos zu diesem Thema finden Sie auf unserer Internetseite:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

