BPOLD-B: Dunkle Jahreszeit - Gemeinsame Aktion zur Sichtbarkeit im Straßenverkehr und Seniorensicherheit

Berlin - Mitte (ots)

Nächste Woche finden in Tiergarten gemeinsame Aktionen zur dunklen Jahreszeit statt. Die Polizei Berlin, die Polizei Brandenburg und die Bundespolizeidirektion Berlin führen gemeinsam mit dem ADAC Berlin/Brandenburg am 15. und 16. Oktober 2024, jeweils in der Zeit von 12 bis 18 Uhr am Potsdamer Platz zwischen dem Bahnhof und der historischen Verkehrsampel gemeinsame Präventionsveranstaltungen durch.

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit sollen Verkehrsteilnehmende, insbesondere Seniorinnen und Senioren, im Hinblick auf die Sichtbarkeit im Straßenverkehr beraten werden. Auch wird zur allgemeinen Sicherheit, unter anderem im Umfeld von Bahnhöfen, und zum Trickdiebstahl informiert.

Am 15. Oktober 2024 bietet die Polizei Berlin zudem Fahrradkennzeichnungen an, bei denen Fahrräder oder Fahrradanhänger, zusätzlich zur gegebenenfalls vorhandenen Rahmennummer, mit einer nachträglichen, individuellen Kennzeichnung versehen werden. Hierzu ist die Vorlage eines Eigentumsnachweises sowie Personalausweises oder Reisepasses nötig. Minderjährige kommen bitte in Begleitung ihrer Erziehungsverantwortlichen oder legen eine schriftliche Einwilligung ihrer Eltern vor.

Am 16. Oktober 2024 ist der ADAC Berlin/Brandenburg ebenfalls am Ort und bietet Interessierten kostenlose Fahrradchecks und eine Überprüfung der Reflexionsfähigkeit von mitgeführten Weitwarnwesten an.

