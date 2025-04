Polizei Düren

POL-DN: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Titz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L226/ K7 am Dienstag (08.04.2025) in Gevelsdorf wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Bei dem Unfallverursacher ergaben sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf die Einnahme von Betäubungsmitteln.

Ein 66-Jähriger Motorradfahrer war auf der L226 aus Richtung Gevelsdorf kommend in Richtung Titz unterwegs, als offensichtlich ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Hasselsweiler seine Vorfahrt missachtete und die Kreuzung aus Richtung Holzweiler kommend in Fahrtrichtung Hasselsweiler geradeaus überquerte. Den Motorradfahrer hatte er nach eigenen Angaben übersehen, so dass beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kollidierten. Ein Rettungswagen brachte den 66-Jährigen in ein Krankenhaus.

Im Verlauf Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 25-jährigen Unfallverursacher Hinweise auf Konsum von Betäubungsmitteln, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 11.000, -EUR geschätzt.

Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste der Kreuzungsbereich für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell