POL-DN: Verkehrsunfall fordert ein Menschenleben

Titz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L226/ K7 am Dienstag (08.04.2025) in Gevelsdorf wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Bei dem Unfallverursacher ergaben sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf die Einnahme von Betäubungsmitteln. Ein 66-Jähriger Motorradfahrer war auf der L226 aus Richtung Gevelsdorf kommend in Richtung Titz unterwegs, als offensichtlich ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus ...

