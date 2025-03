Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Kelsterbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kelsterbach (ots)

Am Sonntag, den 16.03. gegen 14:45 Uhr, ereignete sich in der Frankfurter Straße in Kelsterbach ein Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein weißer VW-Polo die Frankfurter Straße in Richtung Bahnhof, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Focus. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro.

Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch eine Polizeistreife in der Rüsselsheimer Straße festgestellt und kontrolliert werden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war aufgrund des Unfallschadens nicht mehr fahrbereit.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, Angaben zu der Fahrweise oder dem Fahrzeugführer des weißen VW Polo machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/7198-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell