Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Viernheim/ Mannheim-Sandhofen, schwerer Verkehrsunfall, Sattelzug durchbricht Mittelschutzplanke, 250.000 Euro Sachschaden.

Viernheim/ MA-Sandhofen (ots)

Am Freitag, den 14.03.2025, ereignete sich gg. 15 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der BAB 6 zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen.

Dabei fuhr kurz vor der AS MA-Sandhofen ein Sattelzug mit spanischer Zulassung aus noch ungeklärter Ursache auf einen anderen Sattelzug aus Crailsheim auf. Durch den Aufprall wurde die Heckklappe (Bordwand) des Crailsheimer Sattelaufliegers geöffnet und große Teile der Ladung (Konservendosen) wurden über beide Fahrspuren in Richtung Ludwigshafen verteilt. Der 52 jährige spanische Fahrer des spanischen Sattelzuges lenkte seinen Sattelzug anschließend, um der herabfallenden Ladung auszuweichen, nach links in die Mittelschutzplanke, durchbrach diese, und kam schließlich im Mittelstreifen direkt vor der Mittelschutzplanke der Richtungsfahrbahn Viernheimer Dreieck zum Stehen. Hierbei wurde Erdreich aus dem Mittelstreifen auf beide Fahrspuren der Gegenrichtung (AD Viernheim) geworfen.

Der 52 jährige Fahrer aus Spanien und der 63 jährige litauische Fahrer des Crailsheimer Sattelzuges blieben unverletzt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca 250.000 Euro.

Die BAB 6 war an dieser Stelle mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen über alle Fahrspuren vollgesperrt. Der Verkehr lief aber über die beiden Parallelspuren der AS-MA-Sandhofen an der Unfallstelle vorbei.

Die Polizeiautobahnstation Südhessen war mit drei Funkstreifenwagen im Einsatz. Unterstützt wurde sie dabei von Funkstreifen der Polizei aus Ludwigshafen und Mannheim. Außerdem war die Autobahnmeisterei Mannheim mit starken Kräften vor Ort. Mehrere Absperrwände und Kehrmaschinen kamen auf beiden Richtungsfahrbahnen zum Einsatz. Außerdem musste eine Spezialfirma Ölverschmutztes Erdreich im Mittelstreifen abtragen. Die Bergungsmaßnahmen dauern vermutlich noch bis in die späten Abendstunden des 14.03.2025 an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell