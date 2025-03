Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim: Verkehrsunfallflucht in Lampertheim

Lampertheim (ots)

Am 13.03.2025, gegen 17:00 Uhr, befuhr eine Fahrzeugfahrerin die Otto-Hahn-Straße in Richtung des Kreisverkehrs Neuschloßstraße. Als die Fahrzeugführerin in den Kreisverkehr einfahren wollte, sei von rechts eine ca. 16 - 20 Jahre alte Fahrradfahrerin gekommen und wäre in die Beifahrertür des PKW gefahren. Anschließend wäre die Fahrradfahrerin in unbekannte Richtung weitergefahren ohne sich mit der Fahrzeugführerin in Verbindung zu setzen. Am PKW entstand Sachschaden an der Beifahrertür in Höhe von ca. 500,- EUR Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim in Verbindung zu setzen.

