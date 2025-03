POL-DA: Bischofsheim: Wohnungseinbrecher in Einfamilienhaus

Wald-Michelbach (ots) - In der Nacht zum Freitag (14.03.) haben Unbekannte ein Büro in der Adolf-Koch-Straße ins Visier genommen. Nach ersten Ermittlungen drangen die Einbrecher über ein Fenster in die Schreinerei ein. Im Inneren stahlen sie eine Kasse mit Bargeld. Wer in dieser Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Einbrecher geben ...

