POL-DA: Wald-Michelbach/Aschbach: Einbrecher erbeuten Geldkasse aus Büro/ Zeugen gesucht

Lautertal (ots) - Ein Handwerksbetrieb im Industriegebiet in Gadernheim geriet in der Nacht zum Freitag (14.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang und suchten anschließend nach Wertsachen. Die ungebetenen Besucher erbeuteten unter anderem Werkzeug. Hinweise bitte an die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

